Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar

19.06.2022 14:09
Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar

KARAMAN'da park halindeki minibüsü çalan Mazhar A. (31) ve Mehmet C. (27), Konya'da sanayi sitesinde aracın içinde yakalandı.

KARAMAN'da park halindeki minibüsü çalan Mazhar A. (31) ve Mehmet C. (27), Konya'da sanayi sitesinde aracın içinde yakalandı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerin daha önce de Konya'da çaldıkları araçları yakıtı bitince terk ettikleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokakta meydana geldi. Mehmet P., sabah işe gitmek için evden çıktığında park halındaki 07 AVR 844 plakalı minibüsünün çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, bölgedeki 50 güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerden birinin Mazhar A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çevre illere kaçmış olma ihtimali üzerine o bölgelerdeki polis ve jandarmayla da irtibata geçildi.

SANAYİ SİTESİNDE YAKALANDIYapılan araştırma sonucu Mazhar A.'nın minibüsle Konya'nın Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde olduğu saptandı. Ardından düzenlenen operasyonla Mazhar A. ve arkadaşı Mehmet C., minibüs içinde yakalandı. Minibüs sahibine teslim edildi. şüpheliler de sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. DAHA ÖNCE DE 3 ARAÇ ÇALMIŞLARŞüphelilerin daha önce de 2 otomobil ile 1 kamyoneti çaldıkları; yakıtları bitince de terk ettikleri  ortaya çıktı  Mazhar A. ve Mehmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Tragger, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

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