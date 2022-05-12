Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı - Son Dakika
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Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı

12.05.2022 09:41
Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı

ESENLER'de çalınan çok sayıda elektrikli motosikletin satılmak üzere Gaziantep'e götürüldüğü ortaya çıktı.

ESENLER'de çalınan çok sayıda elektrikli motosikletin satılmak üzere Gaziantep'e götürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 23 elektrikli motosiklet ele geçirildi.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nden 7 Mayıs Cumartesi günü elektrikli motosiklet çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aynı kişilerin daha önce de çok sayıda motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edildi. Çalınan motosikletlerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir otobüs firması çalışanı aracılığıyla 250 lira karşılığında Gaziantep'e gönderildiği belirlendi.

Takip edilen şüphelilerden Rüstem T., Sedat G., Muhammed B.'nin motosikletleri çaldıkları, Muhammed D. ile Şahin Ö.'nün araçlarıyla taşıyıp otogardan Gaziantep'e gönderdikleri ve Abdulkerim A. ve Nasır H. adlı Suriye uyruklu kişilere sattıkları ortaya çıkarıldı. 

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Rüstem T., Sedat G, Şahin Ö. ve Muhammed D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 elektrikli motosiklet ele geçirildi. Muhammed B.'nin arama çalışmaları devam ediyor.


Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı
Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı
Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı
Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı
Çaldıkları motosikletleri Gaziantep'te satacaklardı
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Asayiş Büro, Gaziantep, Esenler, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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