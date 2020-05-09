Çaldıkları otomobilleri parçalayan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Çaldıkları otomobilleri parçalayan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi

-Çekiciyle otomobil çalıp parçalarını satan şüpheliler tutuklandı

BURSA - Bursa'da farklı zamanda çaldıkları 4 otomobili parçaladıkları sırada suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nden bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgede bulunan 50 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, otomobilin çekiciyle çalındığını ve Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki yedek parça atölyesine götürüldüğünü tespit etti.

Atölyeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Serkan K. ve Yusuf O. isimli şüphelilerin çaldıkları otomobilleri bu dükkanda parçalayarak yedek parçalarını el altından piyasaya sürerek sattığını belirledi. İş yerine düzenlenecek baskın için düğmeye basan ekipler, yaptıkları operasyonda Serkan K. ve Yusuf O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde arama yapan ekipler, farklı zamanlarda çalınmış 3 otomobilinde yedek parçalarına ulaşarak bu malzemelere el koydu.

Baskında yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine getirilen 2 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.