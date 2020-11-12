Çaldıran'da "Kent Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 100 dönüm arazide 1500 fidan dikilerek "Kent Ormanı" oluşturuldu.

Çaldıran Belediyesi tarafından askeri bölge ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı semt sahası çevresinde bulunan 100 dönüm arazide 1500 kara çam, mavi ladin ve badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, Çaldıran'ın her tarafını yeşillendirmeyi planladıklarını söyledi.

Ülke genelinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında başlatılan seferberlik kapsamında ilçede fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Ensari, "Hedefimiz, ilçemizin her tarafını yeşillendirerek Çaldıran'ı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmektir. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilçemizde 100 dönüm araziye 1500 kara çam, mavi ladin ve badem fidanı dikimi gerçekleştik. İlçemizin iklim koşullarına uygun olan fidanların büyümesiyle inşallah ilçemizin görselliğine güzellikler katacaktır." diye konuştu.

Etkinliğe Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Yigit Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Çağlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.