California'daki orman yangınlarında bu yıl rekor düzeyde alan yandı - Son Dakika

California'daki orman yangınlarında bu yıl rekor düzeyde alan yandı

ABD'nin California eyaletinde bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda genişliği yaklaşık 16 bin 200 kilometre kareyi bulan rekor düzeyde alanın yandığı belirtildi.

California'daki orman yangınlarında bu yıl rekor düzeyde alan yandı, System.String[]

ABD'nin California eyaletinde bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda genişliği yaklaşık 16 bin 200 kilometre kareyi bulan rekor düzeyde alanın yandığı belirtildi.

California İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 2020 yangın sezonunda eyalette yanan ormanlık alanın son 3 yılda yanan toplam alandan daha fazla olduğu kaydedildi.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Sözcüsü Scott McLean, yanan alanın Connecticut eyaleti büyüklüğünde olduğuna işaret ederek "Bu kadar büyük bir alanı kavramaya çalışmak insanın aklını zorluyor, nefesini kesiyor." ifadesini kullandı.

McLean, bu yıl şu ana kadar 8 bin 200'den fazla ormanı yangını yaşadıklarını kaydederek halen devam eden iki düzine yangın ile 17 bin itfaiye erinin de mücadele ettiğini belirtti.

Bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarda yaklaşık 16 bin 200 kilometre kare ile rekor düzeyde alanın yandığı, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 400 ev ve binanın da yandığı bilgisi paylaşıldı.

California'da her yıl eylül ile kasım arası en yoğun orman yangını sezonu olarak biliniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 22:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel California'daki orman yangınlarında bu yıl rekor düzeyde alan yandı - Son Dakika

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