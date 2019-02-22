Son Dakika Haberleri: Çalılıklarda Mahsur Kalan Yaralı Köpek Afad Ekiplerince Kurtarıldı

Çalılıklarda Mahsur Kalan Yaralı Köpek Afad Ekiplerince Kurtarıldı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, mahsur kaldığı çalılıklardan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Çalılıklarda Mahsur Kalan Yaralı Köpek Afad Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, mahsur kaldığı çalılıklardan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çermik ilçesine bağlı Alakoç köyünde kayalıklardan düşmesi sonucu yaralanan köpeği fark edenler durumu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince yaralı köpeği 3 saat süren çalışma ile çalılıklardan çıkardı.

Köpek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amacıyla merkeze götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:43 Kaynak: AA

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