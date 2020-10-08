Çalınan hayvanları bulununca "kınalı kuzum" diyerek sevdi - Son Dakika

Konya'da 3 büyükbaş hayvanı çalınan kadın, hayvanları bulununca buzağıya sarılıp "Kınalı kuzum" diyerek çocuk gibi sevdi.

Olay, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Çaycuma Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 bin 500 lira değerindeki 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Z.Ü. (38), M.A.B. (24), M.K.Ö. (25), Ö.E. (25) ve A.F.B.'nin (28) hayvanları başka bir ahıra götürdüğünü belirledi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan hayvanlar da sahibine teslim edilirken, hayvan sahibi 67 yaşındaki Hatice S.'nin buzağıya sarıldıktan sonra 'kınalı kuzum, neredeydin sen?' diyerek sevmesi ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin çaldığı hayvanları kamyonla başka bir ahıra götürerek yerleştirmesi yer alıyor. - KONYA