Çalışan Memnuniyeti Toplantısı Elazığ\'da

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her ay düzenli şekilde gerçekleştirilecek olan Çalışan Memnuniyet Toplantısı yapıldı. Toplantı, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, hastane personelinin görüş ve önerileri dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ