Çalışan Memnuniyeti Toplantısı Elazığ\'da

04.02.2026 14:45
Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi'nde, personelin görüşleri dinlendi, memnuniyet artırma hedeflendi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda hastane personelinin görüş ve önerileri dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her ay düzenli şekilde gerçekleştirilecek olan Çalışan Memnuniyet Toplantısı yapıldı. Toplantı, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, hastane personelinin görüş ve önerileri dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

