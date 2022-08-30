DSÖ'nün ırkçılıkla suçlanan Batı Pasifik Direktörü Kasai, görevinden alındı - Son Dakika
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DSÖ'nün ırkçılıkla suçlanan Batı Pasifik Direktörü Kasai, görevinden alındı

30.08.2022 14:16
DSÖ'nün ırkçılıkla suçlanan Batı Pasifik Direktörü Kasai, görevinden alındı

Çalışanlarına yönelik ırkçı muamelede bulunarak görevini kötüye kullandığı iddia edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai'nin görevinden alınarak izne çıkarıldığı bildirildi.

Çalışanlarına yönelik ırkçı muamelede bulunarak görevini kötüye kullandığı iddia edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai'nin görevinden alınarak izne çıkarıldığı bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 26 Ağustos'ta Batı Pasifik Bölgesi çalışanlarına yolladığı bir e-postada, detay vermeden Kasai'nin "izne çıkarıldığını" belirttiği öğrenildi.

Ghebreyesus'un e-postasında, Kasai'nin izne çıkarılmasının ardından yönetimde devamın sağlanması için Genel Direktör Yardımcılarından Dr. Zsuzsanna Jakab'ın, Batı Pasifik Bölgesi merkezinin bulunduğu Filipinler'in başkenti Manila'ya gönderildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin Associated Press (AP) haber ajansına isim vermeden konuşan DSÖ'den iki yetkili, Kasai'nin "görevi kötüye kullandığına dair şikayetlerin soruşturulması için" görevinden alınıp izne çıkarıldığını kaydetti.

Yetkililer, Kasai'nin ne kadar süre izinde tutulacağına dair bilgi vermedi.

28 Ocak'ta AP'de yer alan haberde Kasai'nin, çalışanlarına yönelik ırk ayrımcılığında bulunarak görevini kötüye kullandığı iddia edilmişti.

Ajansa isim vermeden konuşan 30 çalışan, Kasai'nin kendilerine etnik uyruklarından ötürü aşağılayıcı muamelede bulunduğunu aktarmıştı.

İddialara ilişkin AA'nın sorusunu yanıtlayan DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, "Söz konusu iddialardan haberdarız ve iddiaların takibi için gerekli adımları atıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DSÖ'nün ırkçılıkla suçlanan Batı Pasifik Direktörü Kasai, görevinden alındı - Son Dakika
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