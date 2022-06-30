Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada - Son Dakika
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Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada

30.06.2022 13:17

Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti.

Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır vaziyette bıraktığı araca binen kimliği belirsiz kişi, aracı 3-4 sokak ilerideki pazar yerine park edip kayıplara karıştı. Bulunan araçtaki kargo paketlerinde eksik olmadığı bildirildi.

Bir kargo firmasının Manavgat şubesine ait 07 ASD 433 plakalı hafif ticari araç, Yukarı Hisar Mahallesi 4588. Sokak'ta görevli aracı çalışır vaziyette bırakıp yol kenarında bulunan adrese kargo paketini vermek için ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Aracın hızla uzaklaşmasının ve durumun kargo şirketine bildirilmesinin ardından GPS aracılığıyla aracın çalındığı yere 3-5 sokak mesafede bulunan Perşembe Pazarı civarında olduğu belirlendi.

Kargolarda eksik çıkmadı

Pazara gelen kargo şirketi görevlileri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aracı bulurken, Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından araç üzerinde inceleme yapıldı. Kargo şirketi yetkilileri ilk incelemelerinde araç içerisinde eksik kargo olmadığını bildirirken, aracın çalındıktan sonra 3-5 sokak ileride bırakılmasına kimse bir anlam veremedi.

Yetkililer, son günlerde gerek kargo şirketleri gerekse kuryelerin işlerinin kısa olması nedeniyle aracı çalışır vaziyette bırakması nedeniyle sık sık hırsızlık olayı yaşandığını, araç kullananların dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler.

Kargo aracının çalınma ve Perşembe Pazarı'na bırakılma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, görevlinin kargo aracından kargoyu aldığı sırada aracın yanında bir kişinin belirdiği, birkaç metre bile uzaklaşmadan araçtan içeri baktığı ve görevli tam eve girdiği sırada araca binip hızla uzaklaştığı görüldü.

YORUMLAR
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Sokak ortasında kafasında sopa kırıldı, o anlar kamerada Sokak ortasında kafasında sopa kırıldı, o anlar kamerada 5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı... O anlar kamerada 5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çaldı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada - Son Dakika
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