Çalışkan'dan 11 firmaya teşekkür

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine giren 11 Adana firmasına, kent ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine giren 11 Adana firmasına, kent ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür etti.



Çalışkan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında ilk 500 içerisinde yer alan Sasa Polyester, Temsa Ulaşım Araçları, Beyteks Tekstil, Akyem A.Ş, Elita Gıda, Güney Çelik, Adana Çimento, Bossa Ticaret, Abdioğulları Plastik, Amylum Nişasta ve Gürsoy Yem'e Adana ve ülke ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Çalışkan, "Adana'yı hak ettiği yere taşıyabilmek için şehrimizden daha fazla firmayı ilk 500 listesinde görmek istiyoruz ve Anadolu Aslanları İş adamları Derneği olarak bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız" dedi.



Recep Çalışkan aynı zamanda ASKON Adana Şubesi üyesi de olan Akyem A.Ş ve Elita Gıda'yı da başarılarından dolayı ayrıca tebrik ettiğini ve dernek olarak onur duyduklarını ifade etti. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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