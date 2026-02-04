Çalışkan: Deprem Yardımları Yetersiz

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen kamunun üzerine düşen görevleri yerine getiremediğini ileri sürdü.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç sene geçtiğini belirtti.

Şimdiye kadar deprem için harcanan toplam paranın 1,5 trilyon lira olduğunu, sadece 2026 yılı bütçesinde faize ödenecek rakamın 2,8 trilyon lira olacağını ileri süren Çalışkan, faizin yarısı kadar bile depremzedelere para harcanmadığını savundu.

Deprem bölgesinde halen birçok sorunun devam ettiğini iddia eden Çalışkan, "Deprem bölgesindeki alımlar davetiye usulüyle açıktan alım olarak gerçekleşiyor. Bunun içinde kamu büyük zarara uğruyor. Yerel esnaf hiçbir ihaleye giremiyor. İhaleler şeffaf bir şekilde ve herkesin yararlanacağı şekilde yapılmalı." diye konuştu.

Çalışkan, deprem bölgesindeki insanların en az yarısının konteynerlerde yaşamaya devam ettiğini, depremzedeler için yapılan evlerin Türk aile yapısı ve gelenekleriyle uyuşmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Depremzedeler için eşya yardımı sözü verildi, unutuldu. İş yerini kaybeden esnafa ürün desteği sözü verildi, unutuldu. İş yerleri hiçbir şekilde gündeme gelmiyor, sanayi siteleri halen yapılmıyor. Deprem yaşamış yerlere belki de birçoğu fay hattının üzerinde olmasına rağmen aynı yerlere yeniden bina yapıldı. Büyük maliyetlerle bu binaların temelleri güçlendirmek zorunda kalındığı için kamu zarara uğratıldı. Hayat henüz normale dönmedi. Üç yılın sonunda kamu üzerine düşen yükümlülüğü vaktinde yerine getiremedi."