Üye Girişi
Çalışma hayatının merak edilen soruları, uzman videolarıyla cevap buluyor - Son Dakika

Çalışma hayatının merak edilen soruları, uzman videolarıyla cevap buluyor

12.01.2022 11:02
Çalışma hayatının merak edilen soruları, uzman videolarıyla cevap buluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan ve işverenleri, çalışma hayatına dair konular hakkında uzman görüşlerine başvurarak hazırladığı videolarla bilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan ve işverenleri, çalışma hayatına dair konular hakkında uzman görüşlerine başvurarak hazırladığı videolarla bilgilendiriyor.

AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlığın bağlı kuruluşu olup çalışma hayatında devlet adına eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), çalışma hayatını kapsayan konularla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla video serisi başlattı.

Bu ay başlayan ve pazartesi, çarşamba, cuma günleri ÇASGEM'in resmi sosyal medya hesaplarından #casgemsoruyor etiketiyle yayımlanan videoların her birinde farklı konular ele alınıyor.

Uzman konukların yer aldığı ve soru cevap şeklinde ilerleyen videolarda, başta çalışan ve işverenler olmak üzere, kamuoyunun yakından takip ettiği konulara ilişkin detaylı bilgi veriliyor.

Uzman görüşlerinin görsellerle de desteklendiği videoların, çalışma hayatının paydaşlarına rehberlik etmesi ve ÇASGEM'in tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇASGEM'in sosyal medya hesaplarından bugüne kadar mobbing, arabuluculuk, stres, ilk yardım, proje yönetimi, güvenlik koçluğu, uzaktan eğitim konularını içeren videolar yayımlandı.

ÇASGEM'in resmi hesaplarına YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram platformlarında "casgemkurumsal" adıyla ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Araştırma, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma hayatının merak edilen soruları, uzman videolarıyla cevap buluyor - Son Dakika


Bu da keçili horon! Hem kendileri horon tepti hem de keçileri Bu da keçili horon! Hem kendileri horon tepti hem de keçileri         
11:07
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin         
11:06
Acun Ilıcalı sosyal medyadan canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi Acun Ilıcalı sosyal medyadan canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi         
11:04
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı         
10:33
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11

Son Dakika Haberleri
11:06 Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin
11:05 Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı
11:04 Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Acun Ilıcalı sosyal medyadan canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi
10:58 Emekli öğretmenler ile dul ve yetimlerine müjde! Mayıs ayında 884 lira zam geliyor
10:46 Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır!
10:42 Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı
10:41 CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi: Önümüzdeki sonbahar
10:27 Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor
10:14 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 11:11:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çalışma hayatının merak edilen soruları, uzman videolarıyla cevap buluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement