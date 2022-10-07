Çalıştığı atölyeden 2.5 kilogram altın çalan çırağın kaçma anı kamerada

İSTANBUL İstanbul Kuyumcukent'te çalıştığı atölyeden 2.5 kg altın çalan çırak Silivri'de yakalandı. Şüpheli'nin adresinde yapılan aramalarda, 1 kilo 155 gram altın ile 6 bin 600 TL para ele geçirildi. Çırağın kucağında altınlarla kaçma anı kamerada.

Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent de atölyesi olan Ömer H. atölyesinde çalışanı olan Ahmet Ö. isimli şahsa farklı bir atölyeye götürmesi için 2.5 kg altın verdi. Ancak daha sonra kendisine ulaşamadığını söyleyerek polis merkezine giderek Ahmet Ö'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şahsın Silivri'de günübirlik apartta olduğu tespit edildi. Silivri İlçe Jandarma komutanlığı ile koordineli olarak bahse konu apartta operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Ö isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramada bulunan 1 kilo 155 gram altın ile 6 bin 600 TL para ele geçirildi. 1 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, 6 Ekim günü adli makamlara sevk edildi.