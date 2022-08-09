Türkiye'de de herkes bundan korkuyordu! Ekim ayıyla ilgili ürküten haber

Olay, Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi olan 50 yaşındaki İshak Aydın 'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalıştığı fabrikada ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.