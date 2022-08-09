Çalıştığı fabrikada ölü bulundu - Son Dakika
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Çalıştığı fabrikada ölü bulundu

09.08.2022 00:01

Çalıştığı fabrikada ölü bulundu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki kişi, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu.

Çalıştığı fabrikada ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki kişi, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi olan 50 yaşındaki İshak Aydın'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı fabrikada ölü bulundu - Son Dakika

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