Emniyet güçlerinin araştırması sonucu, tanınmamak için kafasına karton kutu takarak parayı alan kişinin şubenin müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çalıştığı işyerinden 207 bin lira çaldığı iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

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