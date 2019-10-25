Cam mozaikten dev Türk bayrağı Beykoz'da hazırlanıyor

Beykoz'da yapımına başlanan ve 240 bin parçadan oluşacak dev cam mozaikten Türk bayrağı için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm Beykozlular ve İstanbullular için sergilenecek olan bayrakta 240 bin cam mozaik parça kullanılacak. Öte yandan, bayrağın tamamlanması için vatandaşlar çalışmaların sürdüğü alana gelerek görevlilere yardım ediyor.

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kaymakamlığı, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçe sakinleriyle birlikte dev bir projeye öncülük ediyor. Yaklaşık 240 bin parçadan oluşacak dev cam mozaik Türk Bayrağı, Salı günü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan, gazi olan ve mücadele veren kahraman askerler anısına görücüye çıkacak. Beykoz Belediye Meydanında kurulan alanda dev Türk bayrağının oluşturulması için Polonezköy Cam Sanat Merkezi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, vatandaşlar da alana gelerek cam parçalarının yerleştirilmesine yardım ediyor.

Proje Koordinatörü Sertaç Bayraktar, "4 metreye 6 metrelik cam mozaikten bir bayrak yapmaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı 240 bin parçadan oluşacak. Gelen bütün vatandaşların birer parça koyduğu, biz profesyonellerin de yardımcı olup yönlendirdiği, cam konusunda marka şehir olan Beykoz'a camdan mozaik bir bayrak yapmak istiyoruz" dedi.

Alandaki çalışmayı görüp bayrağa cam parçası konulması için yardıma gelen Ahmet Hocaoğlu ise, "Bu bayrak bizim bayrağımız. Bu bayrağı yaşatacağız. Göklerde dalgalandıracağız. Bayrağımıza her türlü sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkmak için canımı bile veririm. Bayrak olmazsa millet yok, devlet yok. Bayrak var olduğu sürece hem millet, hem devlet ayakta. Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın bu işi gündeme getirdiği için Allah razı olsun. Çok güzel bir şey yaptı. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Proje emekçilerinden Özlem Hanım ise, "Şu anda camları yapıştırmak için silikon sürüyorum. Çok gururluyum. Türk bayrağı için çalışmak çok güzel bir şey. Çok gurur verici" şeklinde konuştu.

Öte yandan, devam eden çalışmalardaki son durum İHA tarafından havadan görüntülendi.

(Caner Evyapan - Halit Arslan/İHA)