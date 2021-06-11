Yemek çıkışı konuşan Enis Arıkan, "Bu kadar başarılı olacağımızı beklemiyordum. Dizide canlandırdığım karakter günlük hayattaki kişiliğimle çok uyuşuyor. Arkadaşlarım iyi bir dert ortağı olduğumu söylerler" ifadelerini kullandı.

"SOYUNMAYA HAZIR DEĞİLİM"

Arıkan, "Tatil için Çeşme'ye gidecek misiniz?" sorusuna, "Gittiğimde size telefon açacağım. Beni üstsüz çekmeye çalışacaksınız ama henüz soyunmaya hazır değilim. Evde oturacağım" cevabını verdikten sonra kahkaha attı.

Camdaki Kız oyuncuları mekan çıkışı objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. İşte renkli geçen geceden kareler...