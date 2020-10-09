Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim - Son Dakika

Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim

09.10.2020 12:39
Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde cami bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Burak Işık'ın (31) katil zanlısı Hakan P., 200 kameradan yaklaşık 700 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde cami bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Burak Işık'ın (31) katil zanlısı Hakan P., 200 kameradan yaklaşık 700 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Hakan P. ifadesinde, daha önce aynı caminin bahçesinde kavga ettiği Burak Işık ve 2 arkadaşını öldürmek için peşlerine düştüğünü, yanlarındaki arkadaşları da ayrılınca Işık'ı öldürdüğünü söyledi.

Çorlu'da önceki gün Camaliye Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki tarihi Fatih Camii'nin avlusunda Burak Işık, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Katil, cinayette kullandığı bıçağı da Işık'ın sırtına saplanmış halde bıraktı. Olayla ilgili çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasından, 700 saatlik görüntüyü izleyerek, katil zanlısının Hakan P. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Hakan P., Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

DAYAK YEDİĞİ YERDE ÖLDÜRDÜÇorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakan P, ifadesinde, yaklaşık 2 ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı ile caminin bahçesinde kavga ettiklerini söyledi. Bu nedenle üçünü de öldürmeyi planladığını ifade etti. Olay, günü evden aldığı ekmek bıçağı ile birlikte Burak Işık ve onun iki arkadaşının peşine düştüğünü belirten Hakan P., cami bahçesinde yalnız kalan Işık'ın yanına giderek bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Hakan P., polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim
Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim
Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim

Fatih Camii, Fatih, kavga, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cami bahçesindeki cinayette katil zanlısı: 3 kişiyi öldürecektim - Son Dakika

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