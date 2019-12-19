Cami inşaatından düşen işçi öldü - Son Dakika
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Cami inşaatından düşen işçi öldü

6 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cami inşaatının 3'üncü katından beton zemine düşen işçi Murat Yıldız (22), yaşamını yitirdi.

Cami inşaatından düşen işçi öldü, System.String[]

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cami inşaatının 3'üncü katından beton zemine düşen işçi Murat Yıldız (22), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi Murat Yıldız, cami inşaatına gelerek, duvarlara sıva yapmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Yıldız, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaklaşık 12 metreden düşen Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Murat Yıldız'ın yakınları, cami inşaatına gelerek, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Murat Yıldız, Osmangazi, Sabah, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
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