Camı Kıran Egom131'i Alır !!
24 dakika önce
Merhaba arkadaşlar,Bu hafta çok çılgın bir video ile daha karşınızdayız. Alper Rende ile birlikte kırılmaz olduğu iddia edilen cam bir kutuya 10 Bin TL ve Atakan Özyurt'un efsanevi arabası EGOM131'i ortaya koyduk. Bakalım kim ne kazandı ?
Merhaba arkadaşlar,
Bu hafta çok çılgın bir video ile daha karşınızdayız. Alper Rende ile birlikte kırılmaz olduğu iddia edilen cam bir kutuya 10 Bin TL ve Atakan Özyurt
'un efsanevi arabası EGOM131'i ortaya koyduk. Bakalım kim ne kazandı ?
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:39 Kaynak: Youtube
Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir
Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı
Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 1002 TL Para Cezası Verildi
Kanada 1 Milyon Göçmen Kabul Edeceğini Açıkladı