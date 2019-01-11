Son Dakika Haberleri: Camı Kıran Egom131'i Alır !!

Camı Kıran Egom131'i Alır !!

24 dakika önce

Merhaba arkadaşlar,Bu hafta çok çılgın bir video ile daha karşınızdayız. Alper Rende ile birlikte kırılmaz olduğu iddia edilen cam bir kutuya 10 Bin TL ve Atakan Özyurt'un efsanevi arabası EGOM131'i ortaya koyduk. Bakalım kim ne kazandı ?

Merhaba arkadaşlar,

Bu hafta çok çılgın bir video ile daha karşınızdayız. Alper Rende ile birlikte kırılmaz olduğu iddia edilen cam bir kutuya 10 Bin TL ve Atakan Özyurt'un efsanevi arabası EGOM131'i ortaya koyduk. Bakalım kim ne kazandı ?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:39 Kaynak: Youtube

Atakan Özyurt, Genel
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