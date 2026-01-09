Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami önünde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde camiye gitmek için evden çıkan Behçet T. (39), cami önünde fenalaştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Behçet T, yaşamını yitirdi.
Behçet T'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Cami Önünde Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?