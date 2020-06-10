Cami ve minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor - Son Dakika

Cami ve minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor

Cami ve minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor Erzurum'da 1314 yılında İlhanlı Devleti tarafından inşa edilen ve günümüzde Murat Paşa cami olarak varlığını devam ettiren tarihi yapının minaresinin camisinden ayrı olması dikkatleri üzerine çekiyor.

Cami ve minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor

ERZURUM - Erzurum'da 1314 yılında İlhanlı Devleti tarafından inşa edilen ve günümüzde Murat Paşa cami olarak varlığını devam ettiren tarihi yapının minaresinin camisinden ayrı olması dikkatleri üzerine çekiyor.

700 yıl önce Moğollar tarafından temeli atılan tarihi yapı 1572 yılında Erzurum Valisi Murat Paşa tarafından cami olarak tekrar inşa ettiriliyor. Minaresinin camiden ayrı kalmasına müdahale edilmeyen yapı, 1928 yılına kadar hiçbir değişikliğe uğramadan ayakta duruyor. Daha sonra tarihi Murat Paşa Camisinin Minaresi 1928 yılında Erzurum'da çıkan bir fırtına nedeniyle eski ve yıpranmış olmasından dolayı dayanamıyor ve yıkılıyor.

1936 yılında tekrar restore edilerek ayağa kaldırılan tarihi yapının Minaresi ve Camisinin ayrı kalması ise görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Tarihi Murat Paşa Camisinin Minare ve cami yapısının ayrı kalmasının ilginç bir durum olduğunu ifade eden Emekli Öğretmen tarihçi yazar Abdurrahman Zeynel, "Şuanda tarihi Murat Paşa Külliyesindeyiz. Burası 1314 yılında İlhanlılar döneminde Medrese olarak inşa ediliyor. Günümüzden 700 yıl önce inşa edilmiş tarihi bir yapı. Bu bölge sürekli istilalara ve tahribatlara uğramış bir bölge. Bundan dolayı 1572 yılında bu medrese artık kullanılamaz hale geliyor. Daha sonrasında bu bölgede Müslümanların artması sonucunda o dönemin Erzurum valisi Murat Paşa bu camiyi inşa ettiriyor. Bu olay İkinci Selim döneminde yaşanıyor. Günümüzde de hala Murat Paşa cami olarak kullanılıyor. Ancak burada ilginç olan durum ise daha önceden var olan minare caminin dışında kalıyor ve Murat Paşa da bu minarenin yıkılmadan camiden ayrı bir şekilde kalmasına karar veriyor. Bu durum görenlerinde dikkatini çekiyor. Bu minare Selçuklu mimarisine benzeyen bir yapı. Bina kırmızı ve siyah taşlardan oluşturulmuş bir yapı ve biz buna Yakutiye medresesinin ve çifte minareli medresemizin minarelerinde de rastlıyoruz. Bu minarelerin hepsi yeşil çinilerle süslenmiş ve bu özellik 1928 yılına kadar her hangi bir değişikliğe uğramadan gelmiş. 1928 yılında Erzurum'da çıkan fırtınada eskimiş olan bu minare yıkılıyor. 1936 yılından sonra burası tekrardan restore ediliyor. Burası uzun bir süre bakımsız kalınca mahalle sakinleri tarafından taşları alınıp evlerde köşe taşı olarak kullanılıyor. Bu durumda bizi üzen bir kaybımız. Ayrıca Erzurum'da ki Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve burada ki Ahmediye Medresesi de dahil bu yapıların temelini İlhanlılar atmış bulunuyor. Erzurum'da bu durumda 13. ve 14. Yüzyılın önemli bir ilim şehri olarak tarihe geçiyor" dedi.

Cami ve minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor

Murat Paşa, Moğollar, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cami ve minaresi birbirinden ayrı olan tarihi yapı dikkatleri üzerine çekiyor - Son Dakika

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