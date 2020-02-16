Camide beş vakit namaza katılan öğrencilere ödül - Son Dakika
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Camide beş vakit namaza katılan öğrencilere ödül

7 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde yarıyıl tatilinde "Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz" programı çerçevesinde beş vakit namaza katılan öğrencilere düzenlenen törenle hediye verildi.

Camide beş vakit namaza katılan öğrencilere ödül, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde yarıyıl tatilinde "Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz" programı çerçevesinde beş vakit namaza katılan öğrencilere düzenlenen törenle hediye verildi.


Yarıyıl tatilinde "Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz" programı çerçevesinde Altınova merkezde bulunan Hacı Tevfik Yılmaz, Hersekzade Ahmet Paşa, Hz. Yusuf, Cumhuriyet, Hürriyet ve Hicret camilerinde namazlarını cemaatle kılan öğrenciler, merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde buluştular. Namaz sonrası Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, tatil süresince beş vakit namazların camide kılan öğrencilere, ailelerine ve din görevlilerine teşekkür etti. Programa Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı. - YALOVA

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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