Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı - Son Dakika
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Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı

03.04.2022 11:31
Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı

DİYARBAKIR'da büyütme çalışmaları yapılan bir camiden inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheliden biri, 46 saatlik kamera görüntüsü izlenerek tespit edilip yakalandı.

DİYARBAKIR'da büyütme çalışmaları yapılan bir camiden inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheliden biri, 46 saatlik kamera görüntüsü izlenerek tespit edilip yakalandı.

Bağlar ilçesi, Bağcılar Mahallesi'nde büyütme çalışmaları yapılan Şeyh Said Efendi Camisi'nde 30 Mart'ta gece saatlerinde, inşaat malzemelerini çalan ve camiyi 13 bin TL zarara uğratan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. 12 farklı kameradan 46 saatlik görüntüyü izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Şüphelilerden H.D. Kayapınar ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.


Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı
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Şeyh Said, Bağcılar, Bağlar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı - Son Dakika
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