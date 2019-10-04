Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Müftüsü Osman Artan ve beraberidekileri kabul etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Müftüsü Osman Artan ve beraberidekileri kabul etti.

Karaloğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Müftü Artan, il müftü yardımcıları ve merkez ilçe müftüleriyle sohbet etti.

Tarih boyunca bütün dinlerin mabetleri olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, camilerin dini hizmetlerin yürütüldüğü en önemli kurum olduğunu ifade etti.

Camilerin İslam toplumu için hayatın merkezinde olduğuna değinen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şehirlerin de merkezindedir. İnsanların buluşma ve kaynaşma noktalarıdır. Camileri sadece bir ibadethane olarak görmemeliyiz. Peygamber efendimizden bu yana camilerin bir ibadethane olmasının yanı sıra birer okul, meclis binası, misafirhane, toplantı salonu gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyordu. Onun için camilerimizi daha işlevsel hale getirmeliyiz. Camilerimiz gençlerle ve kitaplarla dolan yaşam merkezi olmalı."

Münir Karaloğlu, Osman Artan, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor"
CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]