Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Elazığ Müftüsü Selami Aydın'ının çalışma masasındaki görüntüsü

Elazığ Müftüsü Selami Aydın'nın konuşması Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Elazığ Müftüsü Selami Aydın, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

Aydın, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Caminin kelime manasının insanları bir araya toplayan mekanlar olduğunu kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"İslam medeniyeti Cami merkezli bir medeniyettir. İslam da hayatın şehrin medeniyetin İslam toplumunun, İslam düşüncesinin merkezidir. Camiler birlik beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, sevgi, şefkat, merhametin, hoşgörünün, toplumsal olgunluğun Allah huzurunda saf olmanın zirveye ulaştığı mekanlardır."

Camilerin önemine işaret eden Aydın, şunları söyledi:

"Camiler eğitim öğretimin yapıldığı devlet meselelerinin konuşulduğu kültür ve sanatın geliştiği mekanlar olmuştur. Camiler yine imanının menbahı, milli birlik ve beraberliğin kaynağı vatanımızın tapu senetleri olmuştur. Milli birlik ve bütünlüğümüzün teminatıdır. Hocalarımız mihrap da kürsüde daima bu vazifeyi yerine getirmişlerdir. Bu makamlar resül efendimizin makamlarıdır. Yine hocalarımız günde beş vakit ezan ile insanları huzura tevhide, namaza, ibadetlere çağırmıştır."

Aydın, "15 Temmuz hain darbe girişiminde hocalarımızın okumuş olduğu selalar milletimizin dirilmesine vatanına, milletine, bayrağına sarılmasına vesile olmuş bir belayı bertaraf etmiştir. " dedi.