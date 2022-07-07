Zeytinburnu'nda camiler ve sokaklar Kurban Bayramı'na hazırlandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda camiler ve sokaklar Kurban Bayramı'na hazırlandı

07.07.2022 15:28
Zeytinburnu'nda camiler ve sokaklar Kurban Bayramı'na hazırlandı

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde sokakları yıkayıp camileri temizledi.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde sokakları yıkayıp camileri temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bayram öncesi temizlik çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, bayramda, ilçenin sokaklarının ve camilerin tertemiz olması için çalıştıklarını belirtti.

Tüm cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadıklarını, cami ve mescitlerin avlu, şadırvan ve iç temizliklerini yaptıklarını aktaran Kısa, bayram dolayısıyla her zamanki rutin temizlik uygulamalarının dışında camilerin halılarını gül suyu ile temizlediklerini ifade etti.

Zeytinburnu'nda sokak yıkama ve cami temizlik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir uygulama olduğuna dikkati çeken Kısa, şunları kaydetti:

"Mevcut uygulamalarımız kapsamında süpürge araçlarımız ve arazözlerimizle cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Cami ve mescitlerimizin düzenli olarak halılarını süpürüyor, tozlarını alıp, şadırvan ve avlu temizliklerini yapıyoruz. Aynı zamanda herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek şekilde kurban kesim yerlerinin temizliği ve konteynerlerin düzenli olarak boşaltılması ile ilgili bayram programı yapılmış ve personel görevlendirilmiştir."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda camiler ve sokaklar Kurban Bayramı'na hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda camiler ve sokaklar Kurban Bayramı'na hazırlandı - Son Dakika
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