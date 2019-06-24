Son Dakika Haberleri: Camiye gelen genç kıza taciz iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Camiye gelen genç kıza taciz iddiası

14 dakika önce

Camiye gelen genç kıza taciz iddiasıKONYA - Konya'da namaz kılmak için camiye gelen genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Camiye gelen genç kıza taciz iddiası
KONYA - Konya'da namaz kılmak için camiye gelen genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Esenlerli Sokak üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin kadınlar bölümüne namaz kılmak için gelen K.Y.'yi camide fark eden M.O. (61), genç kızın yanına giderek kendisinin elini öpmesini istedi. K.Y.'nin M.O'nun teklifini reddetmesi üzerine yaşlı adam genç kıza, "Benim elimi öp, benim elimi çok alimler öptü" diyerek yaklaşarak K.Y.'ye sarıldı ve sırtını sıvazlayarak tacizde bulundu. Yaşlı adamın yanından hızla uzaklaşan K.Y., karakola giderek şikayetçi oldu. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, olayın yaşandığı camiye gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Genç kızın verdiği eşkal ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde şahsın, "Tansiyon hastasıyım, olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Camiye gelen genç kıza taciz iddiası
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Polis, Genç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de polis kayıplara karışan 11 senatörün peşinde! Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 23:53:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiye gelen genç kıza taciz iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]