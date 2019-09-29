Son Dakika Haberleri: "Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti"
Son Dakika Güncel Haber

"Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti"

1 saat önce

Yunanistan vatandaşı 30 yaşındaki mühendis Athanasios Karanatsios, İslamiyet'i seçti.

Yunanistan vatandaşı 30 yaşındaki mühendis Athanasios Karanatsios, İslamiyet'i seçti.

Yaşadığı Selanik'te Müslüman arkadaşları olan ve iki yıldır da mesleği gereği sıklıkla Kayseri'ye gelen makine mühendisi Karanatsios, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

İl Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, bir hafta içerisinde müftülüğe ikinci kez ihtida için müracaat edildiğini söyledi.

Yunanistan vatandaşı Karanatsios'e Kayseri'de Müslümanlığın nasip olduğunu ifade eden Güven, "Kardeşimiz iki yıldır İslamiyet'i araştırdığını ve iki yılın sonunda Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi." dedi.

Güven, 2016 yılından bugüne 28 ihtida merasimi gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

Karanatsios de Müslümanların yaşadıkları zulümleri gördüğünü ve İslamiyet hakkında yapılan olumsuz propagandalardan etkilenerek araştırma yapmaya başladığını anlattı.

İslam'da tek Allah inancı olduğunu ve doğru yolu orada bulduğunu vurgulayan Karanatsios, "Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti, içten gelen bir şey. İslamiyet ile ilgili olumsuz bir propaganda var. Sürekli kötü haberler yayılıyor. Bunu görünce İslam'ı araştırmaya başladım. Bu durumun böyle olmadığını fark ettim. İslam tamamen iyi şeylerle dolu. İnsanlar araştırdığında daha açık bilgiye sahip olabilir." diye konuştu.

Özellikle ABD'nin Müslümanları terörist olarak yansıttığını ve bunu yaydığını ifade eden Karanatsios, gerçeğin böyle olmadığını, İslamiyet'in barış dini olduğunu belirtti.

İhtida töreninin ardından Güven, Karanatsios'e Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da feribot yandı: 613 kişi tahliye edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs' açıklaması: Atılan adımların başarılı olma şansı yoktur Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 13:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]