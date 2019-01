Camiye İlgiyi Arttırmak İçin Caminin Damına Teleskop Kurdu

Camiye ilgiyi arttırmak için caminin damına teleskop kurdu Osmaniye'de "Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum" projesiyle cami cemaatindeki yaşlılar ilk defa teleskop ile tanıştıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir imam camiye ilgiyi arttırmak için "Minare Gölgesinde...

Camiye ilgiyi arttırmak için caminin damına teleskop kurdu

Osmaniye'de "Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum" projesiyle cami cemaatindeki yaşlılar ilk defa teleskop ile tanıştı



OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir imam camiye ilgiyi arttırmak için "Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum" projesiyle, caminin damına kurduğu teleskopla her yatsı namazından sonra cemaate gözlem yaptırıyor.

7 Mart Mahallesi'nde bulunan Miraç Camii İmam Hatibi Recep Çeri, imamlığını yaptığı camiye ilgiyi arttırmak için ilginç bir projeye imza attı. 2 bin TL'ye aldığı teleskobu caminin damına kuran Çeri, "Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum" adlı proje başlattı. Havaların açık olduğu her gün yatsı namazının ardından caminin damına çıkan İmam Recep Çeri, cami cemaatine teleskopla ay ve yıldızları seyrettiriyor.

Caminin damına kurulan teleskop ise en çok hayatlarında ilk defa teleskop ile tanışan cami cemaatindeki yaşlılar ve küçük çocuklar tarafından ilgi görüyor. Projenin amacına ulaştığını söyleyen Recep Çeri ise caminin damında teleskop olduğunu duyanların özellikle yatsı namazında kendi camisine geldiğini ve camide yatsı namazı kılanların sayısının arttığını belirtiyor. Recep Çeri, "Minare Gölgesinden Yıldızları Seyrediyorum projesi kapsamında camimize bir teleskop satın aldık. Camiye ilgiyi arttırmak gençlerimizin ilgisini çekmek maksadıyla her gün yatsı namazını müteakip gençlerimiz ve cami cemaatimizle birlikte havanın açık olduğu günlerde ay ve yıldızları seyrediyoruz" şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden bir yaşlı adam ise hayatında ilk defa teleskopla camide gözlem yaptığını belirterek, "Cami cemaati olarak bu teleskop işinden çok memnunuz. Yatsı namazlarından sonra müsait olduğu sürece ay ve yıldızları seyrediyoruz. Hocamdan Allah razı olsun" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler

Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı

Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek