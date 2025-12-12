Ankara\'da bir muhtarın 4 aracı kundaklandı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde 3 şahıs 4 aracı benzin dökerek yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MUHTARA AİT DÖRT ARACI YAKTILAR

Olay, Çamlıdere Çukurören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi, bir otomobil ile Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'ın araçlarının bulunduğu yere geldi. İki şahıs arabadan inerken bir kişi diğerlerini arabada bekledi. İki şahıs, Hasan Sağlam'ın ATV'si, minibüsü, otomobili ve kamyonetini benzin dökerek yaktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Daha sonra şahıslar geldiği otomobile binerek kaçtı. 4 aracı kundaklanan Sağlam ise olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.