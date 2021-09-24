Çamlıhemşin'de heyelan anı kamerada - Son Dakika

Çamlıhemşin'de heyelan anı kamerada

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan kameralara yansıdı.

Çamlıhemşin- Ardeşen yolu üzerinde 3. kilometrede bulunan eski taş ocağında heyelan meydana geldi. Dakikalarca sürerek devam eden heyelanda büyük kaya parçaları ağaçları da beraberinde getirdi. Heyelan sırasında oradan geçen araçlar son anda kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.