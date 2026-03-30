Çamlıhemşin'de serender yangını konuşuluyor: Şenyuva'da ahşap yapı kül oldu

30.03.2026 15:12
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva'da çıkan serender yangını paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap yapıyı tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi daha büyük bir felaketi önledi.

Rize'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva mevkiinde çıkan yangın, bölgede büyük tedirginlik yarattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ahşap yapı olan serenderin kısa sürede alevlere teslim olmasına yol açtı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde olay yerine sevk edilen ekipler, yangının çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

AHŞAP YAPI KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU

Edinilen bilgilere göre yangın, serenderin ahşap yapıda olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çevrede yoğun duman oluşurken, bölge sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının hızla yayılması, çevredeki diğer yapılar için de ciddi risk oluşturdu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etti. Özellikle rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçrama ihtimali göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar sayesinde yangının çevredeki yapılara ulaşması engellendi.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ, SERENDER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yangının etkisiyle serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik çalışmaların ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Haber: Yavuz Günay

Yerel Haberler, Güvenlik, Yaşam, Rize, Doğa, Son Dakika

