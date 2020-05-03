Cammu Keşmir'de gazetecilik "baskı altında" - Son Dakika
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Cammu Keşmir'de gazetecilik "baskı altında"

6 saat önce

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da özel statüsünü kaldırarak ikiye ayırdığı ve çeşitli kısıtlamalar uyguladığı Cammu Keşmir'de gazeteciler baskı altında çalışıyor.

Cammu Keşmir'de gazetecilik

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da özel statüsünü kaldırarak ikiye ayırdığı ve çeşitli kısıtlamalar uyguladığı Cammu Keşmir'de gazeteciler baskı altında çalışıyor.

Cammu Keşmir'de medya mensupları 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gazetecilerden Safina Nabi, son birkaç ayda 6 yıllık basın kariyerinde görmediği kadar tehdide maruz kaldığını belirtti.

Basın çalışanlarının baskı altında bulunduğuna dikkati çeken Nabi, özellikle kadın gazetecilerin çalışma şartlarının daha stresli ve ağır olduğunu vurguladı.

Nabi, gazeteci Masrat Zehra'nın Facebook paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmasının ardından çatışmalara ilişkin haber yazmayı bırakmayı düşündüğünü, bazı haberlerini yeniden yazmak zorunda kaldığını ve bazı haberlerinin ise yayımlanamadığını ifade etti.

Bölgede az sayıdaki kadın gazeteciden Zehra ise maruz kaldığı baskılar nedeniyle oluşan olumsuz düşüncelerden kurtulamadığını, dışarı çıktığında polis tarafından takip ediyormuş hissine kapıldığını ifade etti.

Zehra, gazetecilik sebebiyle hayatının tehdit altına olduğunu sözlerine ekledi.

Hindistan'da basın özgürlüğü

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün raporuna göre, Hindistan, basın üzerindeki baskıcı ve Hint milliyetçisi politikalarıyla dünya basın özgürlüğü sıralamasında bu yıl 2 sıra gerileyerek 142'ye düştü.

Raporda Keşmir'deki gazetecilerin çalışmasının "neredeyse imkansız" olduğu vurgulandı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılmasının ardından bölgedeki gazeteciler, basın özgürlüğünün güvenlik güçlerinin ciddi tehdidi altında bulunduğunu ifade ederken, uluslararası medya gözlemcileri ve örgütler, gazetecilere yönelik polis eylemlerini kınayan protestolarda bulundu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 06:10 Kaynak: AA


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