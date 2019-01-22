Çamurlu Yoldaki Çöpler Toplanamıyor
1 saat önce
Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin arka bölümünde aşırı yağmur nedeniyle oluşan çamur yola, çöp toplama kamyonlarının girememesi sebebiyle biriken atıklar rahatsızlık veriyor.
Balıkesir Ali Hikmet
Paşa Spor tesislerinin arka bölümünde aşırı yağmur nedeniyle oluşan çamur yola, çöp toplama kamyonlarının girememesi sebebiyle biriken atıklar rahatsızlık veriyor. Altıeylül İlçesi
Ali Hikmet Paşa tesislerinin arka kısmında bulunan kırsal alanda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen çamur yola çöp araçlarının girememesi sebebiyle çöpler toplanamıyor. Yazın hiç sıkıntı çekmediklerini ancak genellikle yağışlı havalarda aynı sorunu yaşadıklarını dile getiren çevre sakinleri ve amatör spor kulüpleri yetkilileri kış aylarında çamurlu yola çare bulunması ve biriken çöplerin bir an önce toplanması gerektiğini ifade ettiler. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: İHA
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