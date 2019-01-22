Son Dakika Haberleri: Çamurlu Yoldaki Çöpler Toplanamıyor

Çamurlu Yoldaki Çöpler Toplanamıyor

1 saat önce

Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin arka bölümünde aşırı yağmur nedeniyle oluşan çamur yola, çöp toplama kamyonlarının girememesi sebebiyle biriken atıklar rahatsızlık veriyor.

Çamurlu Yoldaki Çöpler Toplanamıyor, System.String[]
Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin arka bölümünde aşırı yağmur nedeniyle oluşan çamur yola, çöp toplama kamyonlarının girememesi sebebiyle biriken atıklar rahatsızlık veriyor.

Altıeylül İlçesi Ali Hikmet Paşa tesislerinin arka kısmında bulunan kırsal alanda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen çamur yola çöp araçlarının girememesi sebebiyle çöpler toplanamıyor. Yazın hiç sıkıntı çekmediklerini ancak genellikle yağışlı havalarda aynı sorunu yaşadıklarını dile getiren çevre sakinleri ve amatör spor kulüpleri yetkilileri kış aylarında çamurlu yola çare bulunması ve biriken çöplerin bir an önce toplanması gerektiğini ifade ettiler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Altıeylül, Balıkesir, Ali Hikmet, Güncel
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