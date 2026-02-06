Can Atalay Belgeseli İzmir'de Gösterildi

(İZMİR) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi Davası tutuklusu, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın yaşamı ve hukuk mücadelesini konu alan belgesel, İzmir Mimarlık Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına rağmen tahliye edilmeyen, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve avukat Can Atalay'ın yaşamını konu alan belgeselin İzmir gösterimi yapıldı. Etkinlik, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve AltKat Sergi ve Arşiv Alanı iş birliğiyle İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlendi.

Belgeselde, Can Atalay'ın çocukluğu, gençlik yılları, avukatlık kariyeri ile adalet ve hak mücadelesi kronolojik bir anlatımla ele alınıyor. Yönetmenliğini Zeynep Erpamir ve Volkan Evcin'in üstlendiği belgeselin anlatıcılığını eski TİP milletvekili ve oyuncu Barış Atay yaparken, gazeteci Timur Soykan da belgeselde yer alıyor. Gösterime yoğun katılım olduğu gözlendi.

"Can'a sahip çıkmaya çalıştık"

Belgeselin yapım sürecine katkı sunan Avukat Kemal Aytaç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Can'ın arkadaşları, meslektaşları olarak Can'la ilgili süreçle ilgili birçok şey yaptık. Yani oturma eylemleri yaptık, yürüyüşler yaptık. Basın açıklamaları yaptık, görüşmeler yaptık, Anayasa Mahkemesi önünde etkinlikler yaptık. Özellikle Barolar Birliği ve baro başkanlarımızın da katkılarıyla Can'a sahip çıkmaya çalıştık. Ama olay o hale geldi ki, ya artık dedi ki bu belgesellik oldu. Gerçekten Can Atalay meselesi ama göreceksiniz, Can Atalay çok değerli, çok önemli. Benim için ayrıca önemli; hem meslektaşım, ben gerçi onun büyüğüyüm, hem hemşerim hem de yoldaşımız, arkadaşımız. Bizim aile bağlarımız ayrıca; dedemizden beri bu aileyle, Atalaylarla, Aytaşlarla öyle bir aile bağımız vardır" dedi.

"Can, toplumsal yararı savunan mücadelelerin doğrudan bir parçası olmuş bir isimdir"

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Berna Küçük, "Bugün 6 Şubat, 3. yıl dönümü. Can Atalay, Mimarlar Odası için yalnızca bir hukukçu ya da siyasal bir figür değildir. O, uzun yıllardır kent hakkını, kamusal alanı ve toplumsal yararı savunan mücadelelerin doğrudan bir parçası olmuş bir isimdir. Gezi davasından, çevre ve yaşam alanlarını savunan pek çok sürece kadar mimarlığın doğrudan temas ettiği alanlarda hukuki destek ve dayanışma üretmiştir. Mimarlar Odası'nın varlık nedeni yalnızca meslek alanını korumak değil, kentin müştereklerini, kamusal mekanı ve toplum yararını savunmaktır. Can Atalay, Mimarlar Odası'nın avukatı olması sebebiyle de odanın yıllardır savunduğu kamusal duruşun hep yanında olmuştur. Mimarlar Odası'nın yıllardır durduğu yer rantın değil kamunun, baskının değil hukukun yanıdır. Seçilmiş bir temsilcinin özgürce görev yapamaması, kent hakkını, hukuku ve demokratik temsil anlayışını da zedeleyen bir durumdur. Bu nedenle Can Atalay meselesi bir kişi meselesi değil; kent hakkı, hukuk ve meslek etiği meselesidir. Bizim için önemi tam da buradadır. Konuşmamı bitirirken bütün Gezi tutsaklarına; Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e ve adını sayamadığım pek çok mücadele insanına selam olsun" diye konuştu.

"Bize adalet arayışımızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor"

AltKat adına Tuna Atlı Uysal, "Bugün burada 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bir aradayız. Üç yıl önce bu topraklarda yaşadığımız büyük yıkım yalnızca binaları değil, hayatlarımızı, güven duygumuzu ve adalet beklentimizi derinden sarstı. 6 Şubat artık kayıplarımızın, ihmallerin, dayanışmanın ve hesap sorma ihtiyacımızın ortak hafızamızdaki adı. Yıl dönümünde, bu yıl dönümünde yasımızı tutarken aynı zamanda sorumluluğu, adaleti ve hafızayı konuşmaya devam etmenin zorunluluğunu hissediyoruz." şeklinde konuştu.