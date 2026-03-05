Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı - Son Dakika
Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı
05.03.2026 17:31
Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın 30 yaşındaki kızı İremnur Arslan hayatını kaybetti; genç kadının vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Harun Arslan'ın kızı İremnur Arslan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen vefat haberi, ailesi başta olmak üzere ilçe kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu.

VATANDAŞLARDAN DESTEK MESAJLARI

Vefat haberinin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Çan halkı, Belediye Başkanı Harun Arslan ve ailesine destek mesajları ileterek taziyelerini dile getirdi.

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN KIZIM"

Belediye Başkanı Harun Arslan, kızının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Arslan mesajında "Gülüşü, neşesi ve hayata karşı direnişi ile ailemizin güçlü kızı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Kızımız İrem Arslan'ı yarın Cuma namazına müteakip Çarşı Camii'nden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığında sonsuzluğa uğurlayacağız. Yattığın yer incitmesin, kızım. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Ölüm bir haktır. Herkes birgün tadacaktır. Ancak genç bir insanin ölümü zamansızdır. Anne ve babası o acıyı malesef ömür boyu bu günmüş gibi yaşayacaklardır. Allah ailesine sabır ve metanet versin. Vefat eden genç insanada rahmet eylesin. 1 0 Yanıtla

