Son Dakika Haberleri: Çan'da Devrilen Traktörün Altına Kalıp, Öldü

Çan'da Devrilen Traktörün Altına Kalıp, Öldü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Recep Durmuş (82) hayatını kaybetti.

Çan'da Devrilen Traktörün Altına Kalıp, Öldü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Recep Durmuş (82) hayatını kaybetti.

Kaza bugün öğle saatlerinde Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde meydana geldi. Recep Durmuş'un kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Durmuş, traktörün altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkartılan Durmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Recep Durmuş'un cansız bedeni, Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:19 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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