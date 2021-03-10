Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor - Son Dakika

Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor
10.03.2021 17:48
Çanakkale'nin Çan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'haftalık tematik denetimler' sürüyor.
Çanakkale'nin Çan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'haftalık tematik denetimler' sürüyor.
Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte haftalık tematik denetim süreci başladı. Çan İlçe Jandarma ekipleri ilçeye bağlı köylerde bulunan market, lokanta, yeme içme yerleri gibi umuma açık mekanları denetledi. İlçe merkezinde ise okullar denetlenerek kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte başlayan yüz yüze eğitim sürecindeki maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi. - ÇANAKKALE
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