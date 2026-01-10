Çan'dan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
Çan'dan Gazeteciler Günü Kutlaması

10.01.2026 19:16
CHP'li Murat Çan, Vezirköprü'de gazetecilerle buluşarak ilçenin sorunlarına dikkat çekti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Vezirköprü ilçesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Çan, CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirterek, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Vezirköprü'nün sorunları olduğunu belirten Çan, özellikle ulaşım ve altyapı sporunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İlçe Başkanı Nazım Kale ise ilçenin geleceği için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Milletvekili, Vezirköprü, Güncel, Samsun, Çan, Son Dakika

