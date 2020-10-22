Can dostundan insanlık dersi - Son Dakika

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde ölen bir martıyı gören sokak köpeğinin davranışları adeta insanlık dersi verdi. Kuşun küçük bedenini ortada bırakmayan köpek, toprağa gömdü.Can dostu hayvanlar yaptıkları çeşitli davranışlarla insanlara örnek oluyor. Güzelbahçe ilçesinde bir sokak köpeği de yaptığıyla insanlık dersi verdi. Sahilde telef olmuş martıyı gören sokak köpeği uzaklaşmak yerine onu adeta son yolculuğuna uğurladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde sokak köpeğinin itinayla kuşu gömmesi dikkati çekti.