Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerle kutlanılıyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar, Atatürk Şehir Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ın ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'ın tarihini anlatarak kurtuluşun 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında önemli katkılar sunan Osman Çaneri'nin büstüne Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından çelenk sunulurken, Osman Çaneri'nin torunları Dinçer Tanyeli ve Gamze Tanyeli'ye Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından plaket verildi.

Törenin ardından Çan Belediyesi Sanat galerisinde eski Çan resimleri sergisinin açılışı yapıldı. Sergi açılışı sonrası Osman Çaneri'nin kabri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz ve Çanlılar tarafından ziyaret edilerek dualar okundu. Buradaki ziyaretin ardından Çan Belediyesi'nde görev yapmış ve hayatını kaybetmiş eski belediye başkanlarının kabirleri ve ilçe şehitlerinin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. 23 Eylül Çan'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki tüm camilerden şehitler için selalar okunurken, ilçe merkez çarşı camiinde de şehitler için mevlid-i şerif okutuldu. - ÇANAKKALE