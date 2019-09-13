Son Dakika Haberleri: Can Öncü kaza yaptı! Yerine ikizi Deniz Öncü yarışacak...
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Can Öncü kaza yaptı! Yerine ikizi Deniz Öncü yarışacak...

9 dakika önce

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcunun sol köprücük kemiği kırıldı.

Can Öncü kaza yaptı! Yerine ikizi Deniz Öncü yarışacak..., System.String[]

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcunun sol köprücük kemiği kırıldı.


Açıklamada ayrıca, kazanın ardından Can'ın yerine ikizi Deniz Öncü'nün hafta sonu koşulacak yarışlarda piste çıkacağı bildirildi.


13. ayak San Marino'da koşulacak


Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 13. ayağı San Marino'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'nde hafta sonu yapılacak.


KTM Ajo Takımı ile yarışan Can Öncü'nün kazasının ardından ikizi Deniz Öncü hafta sonunda pistte olacak. San Marino Grand Prix'sinde yarın sıralama yarışı, 15 Eylül Pazar günü de TSİ 12.00'de 23 turdan oluşan final yarışı koşulacak.

San Marino, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:30 
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