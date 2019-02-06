Can Sağlık Grubu Memur-Sen İzmir İşbirliği

Bu kapsamda Ege Bölgesi Sanayi Odası üyelerinden sonra son olarak Memur Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl Temsilciliği ile Can Sağlık Grubu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği Başkanı Sayın Ali Kaya'nın ve Can Sağlık Grubu yöneticilerinin imzaladığı protokol kapsamında, konfederasyona bağlı tüm memurlar ve memurların birinci derece yakınları, İzmir Çiğli ve Salihli'de bulunan hastanelerdeki tüm polikliniklerden ve check-up hizmetlerinden avantajlı olarak faydalanabilecekler.

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği Başkanı Ali Kaya, federasyon olarak tüm memurların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye çalıştıklarını işaret ederek, "1 milyon üyeye ulaşan Memur-Sen, üyelerinin sosyal ve mali haklarını geliştirmenin yanında farklı imkânlar sağlamak amacıyla adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, 'Motif Kart' gibi projelerimizi hayata geçirdik. Can Sağlık Grubu ile de işbirliğimiz ile memurlarımız, sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. "diye konuştu.