Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi - Son Dakika

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi

07.05.2021 09:18

Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bir adamla öpüşürken görüntülenen sevgilisi spor spikeri Diletta Leotta ile ilişkini ayakta tutma kararı aldı. İki sevgili önceki gün İtalya'nın Como Gölü'nde romantik anların tadını çıkardı.

Şimdilerde yeni dizisi için İtalya'da olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, uzun bir süredir spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. Mutlu bir ilişkisi olan Yaman, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi etti ve "Evet" cevabı aldı. Çiften evlilik haberi beklerken Diletta Leotta'nın iş adamı Ryan Friedkin ile öpüşürken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

DILETTA VE CAN İLİŞKİSİNE DEVAM ETTİ

Diletta Leotta'nın ortaya çıkan öpüşme fotoğrafının ardından yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi.

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Günlerdir hem İtalya basınında hem de Türk basınında haber konusu olan çiftten yeni bir gelişme geldi. İlişkilerine kaldığı yerden devam eden ikili, Como Gölü'nden tatil yapıyor. Gayet mutlu oldukları görülen Can ve Diletta bir ara romantik anlar da yaşadı.

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

İşte çiftin aşk dolu tatilinden kareler...

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı

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Son Dakika Magazin Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi - Son Dakika
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