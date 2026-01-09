Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli rüzgarın etkisinin azalmasıyla transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.
Kentteki bir süredir etkili olan kuvvetli rüzgarın şiddeti azaldı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, kuzey ve güney yönden yeniden açıldı.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
