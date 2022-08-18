Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

18.08.2022 15:26
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle tersaneye çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle tersaneye çekildi.

İçinde iki kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri Umurbey önlerinde arızalandı.

Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Karakova Eksen Tersanesine yanaştırıldı.

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne tersaneye çekildi Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne tersaneye çekildi
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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