Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafigi Durduruldu

09.02.2026 08:43
Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA

