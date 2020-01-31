Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi - Son Dakika

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Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi
6 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'nda görülen yunus sürüsü, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'nda görülen yunus sürüsü, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü, ilginç görüntüler oluşturdu. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10'a yakın yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı. Yunus sürüsünün bu anları çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Eski Kilitbahir motor iskelesi çevresinde bir süre avlanan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
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