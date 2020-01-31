Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nda görülen yunus sürüsü, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'nda görülen yunus sürüsü, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü, ilginç görüntüler oluşturdu. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10'a yakın yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı. Yunus sürüsünün bu anları çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Eski Kilitbahir motor iskelesi çevresinde bir süre avlanan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.


Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:36:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]